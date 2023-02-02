涉华侨银行钓鱼骗案 19岁青年被判入青年改造所一年

（早报讯）涉及华侨银行骗案的“少年党”又有一人被治罪，青年为骗子提供银行户头洗黑钱，让后者接收约60万元赃款，被判入青年改造所一年。

被告郑明彦（译音，19岁）早前承认一项抵触贪污、贩毒及其他严重罪案（没收利益）法令，以及一项抵触有组织罪案法令的控状，余两项交由法官下判时一并考虑。他是本案第三名被判刑的青年。

2021年12月至2022年1月，本地发生多起针对华侨银行客户的钓鱼短信诈骗案，警方这期间接获768起相关报案，涉及损失总金额高达1280万元。华侨银行之后向受诈骗案影响的客户发放善意的全额赔付。

警方事后展开调查，并于同年2月逮捕16人，其中包括郑明彦与七个同党，即孔嘉权（19岁）、林凯泽（21岁）、苏俊炎（20岁）、凯鲁丁（20岁）、梁俊贤（19岁）、另一名19岁青年以及一名17岁少女。由于案发时青年和少女未满18岁，媒体不可报道他们的姓名。

案情披露，郑明彦与同党合作为不同犯罪团伙洗黑钱。涉及华侨银行钓鱼骗案的骗子便利用他们提供的银行户头，接收部分骗得的款项。

梁俊贤、孔嘉权、苏俊炎和林凯泽先在通信平台Telegram上搜寻银行户头的资料，再由郑明彦和凯鲁丁更改这些户头的登入资料，然后尝试进行小额汇款，以确保户头可用；19岁青年和17岁少女则负责“外勤”工作，按照指示到提款机提款。

两个月内，他们提供至少16个银行户头给犯罪团伙，转移近60万元赃款，当中包括华侨银行钓鱼骗案的款项。郑明彦收到1400元的“酬劳”。