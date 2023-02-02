向女子讨钱变勒索 男子判监打鞭

（早报讯）与患有轻微智力障碍的女子发展一夜情，男子时隔一年多之后，却因缺钱用一而再向女子讨钱，甚至还在朋友面前称女子欠他钱，拉朋友一起勒索女子，甚至在脸书公开女子的个人资料逼迫她给钱。

男子贪得无厌，把女子积蓄掏空后还一再狮子大开口，女子最终决定向家人求助。男子得知警方介入调查后，还企图把朋友拖下水，让朋友顶罪，但他最终还是为自己的所作所为付出代价。

这名男子是35岁的罗斯迪鲁伊，他在星期四（2月2日）承认一项勒索和一项企图妨碍司法公正的罪名，法官将他的另一项控状纳入考量后，判他坐牢两年又一周，以及打鞭一下。

根据案情，被告2018年在网上结识一名现年40岁、有轻微智力障碍的女子。两人有过一夜情，但过后就没再联系。

一年多后，被告因缺钱再次联系女子，女子出于好心多次借钱给对方，每次的数额介于50元至150元。

被告吃到甜头，开始变本加厉，以女子欠他钱为由，一直逼她还钱。女子其实没有欠钱，但她因为心软，还是一次又一次把钱转给被告。

2020年1月26日，被告在一名女性朋友面前谎称女子欠钱，要求该女性朋友帮忙向女子讨回这笔钱。

女性朋友不疑有他，随后在群组发短信要女子还钱给被告，否则将在脸书公开她的个人资料。

被告事后还在同一群组命令女子必须在隔天上午8时之前，将150元转入他的银行户头，不然就得支付250元。

女子隔天把钱转给被告，可是被告却以时间迟了五分钟为由，在脸书公开女子的个人资料，还要女子再交200元才肯把贴文删除。

被告当时知道女子已经没钱，却还不断追讨额外300元，女子忍无可忍，最后决定告诉家人。

女子的哥哥得知后，通知被告他们已报警处理。被告吓得赶紧删掉脸书账号，还询问女性友人能否帮他顶罪，但被对方一口拒绝。