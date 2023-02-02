吉宝企业去年净利降9％至9.27亿元 派发每股18分年终股息

（早报讯）吉宝企业（Keppel Corp）2022财年集团全年净利下降9％至9亿2700万元，每股盈利跌7％至52.1分；集团营收微增至66亿2000万元。集团去年下半年净利同比跌41％至4亿2900万元，营收跌12％至32亿6400万元。

吉宝企业董事会建议在5月10日派发每股18分的年终股息（2021财年的年终股息为21分），股票注册截止日期是4月28日。集团派发的全年股息因此达到每股33分（不包括计划派发的胜科海事股票），和2021年一样。

吉宝企业是在星期四（2月2日）闭市后发布业绩，集团各个业务方面，能源与环境业务去年转亏为盈，取得1亿7200万元净利，前年净亏1亿8900万元；城市发展业务去年净利跌63％至2亿8200万元；联通业务净利下跌42％至3700万元；资产管理业务净利增长3％至3亿1100万元；不再继续的业务去年转亏为盈，取得8800万元净利，前年净亏2亿2500万元。

吉宝企业总裁卢振华在线上业绩发布会上指出，资产管理业务成为集团净利最大来源。他说：“未来的吉宝将致力于成为全球领先的资产管理和运营商，专注于利用集团的不同能力，为可持续的未来创造解决方案。”

较高电力和天然气销售带动吉宝基础设施去年盈利达到2亿4100万元，增长超过一倍；第一通（M1）盈利增加32％至7500万元，营收增至11亿8200万元，企业市场营收占比稳健增至33％。

吉宝企业星期四股价涨0.13％，闭市报7.65元。