“冷藏行动”60周年 前政治拘留者重申废除内安法诉求

（早报讯）多名前政治拘留者在“冷藏行动”60周年之际签署公开声明，重申废除内部安全法令、要求人民行动党政府道歉以及向前政治拘留者及家属提供赔偿的三项诉求。

公民组织“Function 8”星期四（2月2日）上午举行记者会公布声明内容以及签名名单。大约80人以线上或线下方式出席了记者会，出席者包括前政治拘留者及他们的家属，以及反对党成员陈如斯和本地政论网站作者韩俐颖等。

有约60名前政治拘留者或他们家属签名支持公开声明，包括前社会主义阵线助理秘书长傅树介医生、社阵创始人之一詹姆斯·普都遮里（James Puthucheary）的遗孀玛薇丝、前工运领导人方水双和陈宝珍的长子方永晋，以及在1980年代“光谱行动”（Operation Specturum）中被拘留的张素兰等。

公开声明以华英双语发表，主要是傅树介的个人声明。现年91岁的傅树介曾两度在内安法下被拘留，先后长达17年。

他在声明中说：“我要为自己和所有政治被扣者追究责任，讨还公道，藉此让新加坡⼈民了解我们所⾯对的严苛政治制度的根源。”

内政部发言人答复《联合早报》询问时说：“这些前拘留者在声明中做出的指控与指责并不新，政府过去已经公开地作出全面回应，这些都是公开记录。

这是前政治拘留者至少第三次公开呼吁政府废除内安法。

2011年，时任马来西亚首相的纳吉宣布废除内安法，前社阵领袖林福寿医生等16名被拘留者当时发表联合声明，吁请新加坡政府仿效马国的做法。

我国政府当时表明不会那么做，并强调内安法作为维护国家安全的终极手段，仍然有效与至关重要。

10年前，在芳林公园演说角落举行的纪念活动则吸引至少600人出席，废除内安法也是活动的诉求之一。

“冷藏行动”（Operation Coldstore）是新加坡重大的历史和政治事件。1963年2月2日，新马和英国殖民地政府援引内安法，逮捕百余名被指参与颠覆活动的左翼人物及工运领袖，包括社会主义阵线和人民党领导人、工会会员及大学学生会成员等。