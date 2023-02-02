Kopitiam折扣卡今年6月30日停用 须下载平价应用才能打折

（早报讯）Kopitiam旗下咖啡店、食阁和小贩中心推出多年的折扣卡将在今年6月30日停用，顾客必须下载职总平价的应用程序付费才能在购买餐点时，继续有10％折扣。

职总创优企业合作社旗下的职总富食客合作社（NTUC Foodfare）是在2018年收购本地咖啡店集团Kopitiam。职总平价发言人星期四（2月2日）回复媒体询问时说，3月1日起，那些折扣卡还有储值的人可获得全额现金退款，或把储值转入他们的职总平价应用当成宏惠积分（Linkpoints）。Kopitiam也会在指定的分行设立自助服务机，并安排职员在场准备协助顾客。

折扣卡将停用的消息近期出现在网络论坛上，引发消费者疑虑，有消费者注意到已经无法用信用卡为使用多年的Kopitiam折扣卡充值。

至于那些没有应用程序的年长者，从3月1日起，属于建国一代、立国一代、加入社区关怀计划（ComCare）并且没有信用卡和转账卡的年长食客，将能在出示证明身份的卡后，继续享有一成折扣。

职总平价发言人说：“为了更好地服务顾客，我们鼓励顾客尽早下载职总平价应用，除了一成的折扣外，还可累积宏惠积分。”

应用用户也能获得更多餐饮促销，同时追踪个人花费和食物选择。宏惠积分也能用于所有职总超市、雀喜（Cheers）便利店和仁益药房（Unity）。

Kopitiam品牌旗下有超过90个食阁、咖啡店和小贩中心。