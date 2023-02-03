星期五开盘可关注的股票

（早报讯）脸书母公司Meta业绩优于预期提振了投资者情绪，带动美国两大股指星期四（2月2日）上涨至于近几个月以来的最高水平。

纳斯达克指数飙涨3.25%，标普500指数也上扬1.47%。

不过，道琼斯工商指数则被药剂公司默克（Merck）的疲弱展望拖累，下挫0.11%。

美国联邦储备局加息决议出炉，市场出现高位套利。新加坡海峡时报指数星期四低开低走，尾盘收市前有所回弹，闭市报3363.68点，下滑13.97点或0.41％。

星期五（2月3日）值得关注的本地股票：

*凯德中国信托（Capitaland China Trust）星期五开盘前宣布，截至去年12月底的2022财年上半年的每单位派息下挫24.4%至3.40分，可派发收入下跌20.3%至5691万元。

全财年每单位派息下滑14.1%至7.50分，可派发收入滑落7.3%至1亿2562万元，这主要是因为给予租户的减免提高、利率开销更高、营业受翻修影响，以及少了上一财年取得的一次性收益。

信托上半年净房地产收入跌11.8%至1亿1468万元，总营收跌8.6%至近1亿8388万元。

全年净房地产收入则增长1.5%至近2亿5422万元，总营收上升1.4%至3亿8317万元，得益于新收购的五个商业园和四个物流园做出全年贡献。

*申垚控股（Shen Yao）星期四晚上表示，巴拉瑞特金矿公司（Ballarat Gold Mine）之前因持续高降雨事件导致尾矿储存设施三（tailing’s storage facility 3）积水而自愿停工。不过，继申垚澳大利亚子公司Balmaine Gold达成了当局合规要求后，已与1月11日复工。

*纳峰科技（Nanofilm Technologies）闭市后表示，由于宏观经济逆风、供应链中断以及成本上涨和客户投资放缓等因素，集团预计截至去年12月底的盈利和营收同比分别下滑30％和4％。纳峰科技闭市报1.50元，上涨4.17％。

*DigiCore房产信托（Digital Core REIT）截至去年12月底的下半年和全年可派发收入分别比预期减少9.4％和5.8％，至2153万美元（约2814万新元）和4477万美元。

信托下半年每单位派息比预计减少8.1％至1.92美分，派息日为3月31日。信托闭市报0.685美元，上涨4.58％。

*建筑公司联明（Lian Beng）的独资子公司鼎元工程（Deenn Engineering）获得一份新建设项目合约，推动集团在本地的建筑订单累计达到19亿元，目前所获得的订单项目将持续至2027年。联明闭市报0.505元，股价无变动。

*IHH医疗保健（IHH Healthcare）宣布，集团子公司Acibadem医疗集团收购位于土耳其第三大城市伊兹密尔（Izmir）的私人医疗保健服务提供商Kent Health Group全部股份。预计交易将在今年第一季完成。IHH闭市报1.83元，上涨0.55％。