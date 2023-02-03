涉10亿元骗案 黄有志无钱保释狱中过年

（早报讯）涉及超过10亿元骗案的公司董事黄有志，保释金早前被提高至600万元。不过，担保人无法筹足保释金，让他在狱中度过农历新年。

黄有志（35岁）的代表律师星期五（2月3日）申请第三种担保方式，即由两个担保人分担400万元和200万元，获得法官批准。

黄有志案发时是Envy Asset Management（EAM）和Envy Global Trading（EGT）的董事。他面对包括欺骗、伪造文件和严重失信等共105项控状，指EAM和EGT从2016年至2021年间，欺骗约958名投资者投入约14.6亿元参与镍（nickel）贸易投资计划，而他涉嫌收取其中4.8亿元。

案件于2023年1月19日在国家法院过堂时，法官批准控方申请，将案件移交到高庭，并把被告的保释金从原本的400万元提高至600万元。

由于被告的担保人无法筹足600万元保释金，被告从1月19日开始被还押至今。

他的案件星期五再度在国家法院过堂，代表律师向法官申请第三种担保方式，即除了原本的保释条件，由一个担保人承担600万元保释金，或两名担保人各担保300万元，也可以由两名担保人分别承担400万元和200万元保释金。

律师透露，被告的担保人仍在筹集担保金，一旦筹足保释金，就能选择上述其中一种方式保释被告，届时不需再另外提出申请，不会延误被告被保释出外的手续。

控方没有提出反对，法官最终批准律师申请。

穿着白色上衣和戴着深蓝色口罩的被告，星期五通过视讯聆讯，除了确认自己的名字以外，他全程不发一语。

案展至3月31日在高庭过堂。