大专学府政府助学金调整 料惠及7万8500名学生

（早报讯）从2023新学年起，教育部将调高理工学院和大学政府助学金的家庭收入顶限，增加助学金额，包括工艺教育学院学生在内，预计可惠及约7万8500名新加坡公民学生。

根据教育部星期五（2月3日）的文告，来自低收入家庭的理工学院学生可获的学费津贴最高达95％，大学生（医学和牙科学除外）可获得的学费津贴最高达75％。

高等教育社区助学金的家庭月入顶限将从2750元调高到3000元；人均收入顶限将从690元，调高到750元。高等教育助学金的家庭月入顶限则从6900元增加到7500元；人均收入顶限从1725元调高到1875元，以惠及更多学生。

按家庭收入而定，全职理工学院学生可获得的助学金额每年将介于900元至2950元，大学生的助学金额介于1350元至6300元。

修读部分时间课程的理工学院学生也可领取高等教育助学金，理工学院的助学金介于320元至850元，大学生的助学金介于720元至2550元。

至于医学和牙科系学生，教育部指出，由于学费昂贵，他们目前已可获得较高额的政府助学金，大学也提供显著的经济援助，助学金额将维持不变。家庭收入层级最低的学生在领取政府助学金和大学援助后，每年自付的费用将不超过5000元。

这些学生只要家庭月入顶限不超过1万元，或人均月入不超过2500元，都可申请政府助学金。按家庭收入而定，国大学生每年的助学金额介于6200元至2万零200元。南大学生每年的助学金额介于1万1000元至2万5000元。家庭月入顶限不超过3000元，或人均月入不超过750元的学生可领取最高额的助学金。

教育部指出，这一轮的助学金调整后，受惠的学生将从7万4000人增加到约7万8500名，包括工艺教育学院学生。

当局去年也宣布，从2023年起增加工艺教育学院学生的助学金。