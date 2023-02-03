求职被拒还遭广发到cc群组 国大哲学系乌龙泄露200多求职者身份

（早报讯）新加坡国立大学哲学系摆乌龙，给超过200多名求职者群发拒绝信时，误把所有收件人的电邮地址放进“抄送”群组，让申请者都能看到谁申请了这份工作。

考虑到一些申请者可能不想让现任雇主知道自己正在找工作，哲学系的招聘委员会已向受影响的申请者致歉，哲学系也发出了公开道歉。

设在美国、专门关注哲学界动向的Daily Nous网站星期一（1月30日）报道，国大文学暨社会科学院的哲学系向一些求职者发出电邮通知他们未能获得最近所申请的空缺职位时，错把收件人的电邮地址输入“抄送”（cc）栏内，而非“密件抄送”（bcc）栏。

这导致200多名申请者的身份暴露，让收件人都能看到谁也申请了同份工作，但这份工作具体是什么以及申请时间都不详。

报道中提到，这个错误可能会危害到职位已不稳定的学者，因为许多人不想让他们的雇主知道他们正在申请其他地方的工作，以免惹上司不开心或给雇主不续签合同的理由。

报道指出，闹出乌龙的委员得知自己出错后，已向受影响的申请者发信致歉。Daily Nous询问哲学系时，该系也发出了公开道歉。

新加坡国立大学受询时请《联合早报》参考哲学系的声明。声明说，这是系里犯下的糟糕错误，这不只是对求职者的不尊重，也是对隐私的严重侵犯。最糟糕的是，这也可能伤害到行业中的许多弱势成员，尤其那些就业状态不稳定的人。

“求职压力已经很大。我们很惭愧，对那些出于信任来申请工作的人，我们把事情变得更糟。我们不找借口，我们要做得更好，而且会做得更好。我们正在审查招聘程序，包括与求职者的沟通，以确保同样事故不再发生。我们真诚地向每个受影响的人道歉。”