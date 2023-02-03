本地股市星期五早盘起0.34%

（早报讯）市场把欧美央行的最新利率宣布解读为加息周期的尾声即将到来，并作出正面反应，本地股市早盘走高。

星期五（2月3日）截至中午12时，新加坡海峡时报指数11.56点或0.34%，报3375.24点。

早盘全场成交量8亿6791万股，总额6亿1474万元。整体上升股234只，下跌股263只。

海指成分股升多跌少，15只上扬，九只下跌，六只持平。

涨幅最大的是星狮物流商产信托（Frasers L&C Trust）和凯德腾飞房产信托（CapitaLand Ascendas REIT），前者起2.31%，报1.33元，后者起2.04%至3.00元。

领跌的是吉宝企业（Keppel Corp）和泰国酿酒（Thai Beverage），前者跌4.71%至7.29元，后者跌1.42%至0.695元。

美国联储局本地时间星期四凌晨将联邦基金利率目标区间上调25个基点到4.5％至4.75％的水平，为2007年10月以来最高。英国中央银行和欧洲央行同天也各宣布升息50个基点。

FSMOne.com研究及投资组合管理部研究分析员柯乐伊接受《联合早报》访问时说，尽管欧美央行没有提到他们即将结束加息周期，也认为利率将在更长时期保持较高水平，因为通胀率仍远高于2%的目标，但市场对最新消息做出正面反应，选择把消息解读为紧缩周期可能很快结束。

她表示，虽然风险情绪维持，但由于海指自去年10月以来上涨，本地股市可能还会有一些套利行为。

此外，本地股市的财报季节也刚开始，投资者还在消化当中一些知名企业的业绩。

另一方面，有分析师认为联储局加息已见顶。

全球资产管理公司施罗德（Schroders）经济师乔治布朗（George Brown）说：“联储局认为进一步收紧政策的判断是适当的，这给我们关于利率已见顶的观点，带来了明显的风险。不过，我们认为至少有三个理由认为这将是最后一次加息。”

他指出，首先，随着加息发挥作用，经济活动已开始放缓。其次，人力市场也出现了初步的转变迹象，对员工的需求似乎正在下滑，而最早出现在科技行业的裁员风正变得越来越普遍。

此外，通货膨胀也明显缓和，并且会持续放缓。