一月份三起致命工伤意外 杨益财：公司应确保工作场所安全与卫生

（早报讯）2023年首个月发生三起致命工伤意外，全国职工总会助理秘书长杨益财表示，公司管理层有责任确保公司上下都致力于加强工作场所的安全与卫生。

杨益财星期五（2月3日）在脸书贴文说，2023年首个月发生三起致命工伤事故，其中第二和第三起涉及车辆，情况令人担忧。

他说，人力部从2022年9月1日起实施六个月的高度安全戒备期后，涉及工地意外的致命率已从去年首八个月的每10万名雇员中1.6人，降至9月至12月的平均0.9人。

“然而，确保工作场所安全与卫生不是理所当然的。各公司管理层有责任确保公司上下都致力于加强工作场所的安全与卫生。”

他说，职总密切关注这类可以预防的伤亡事故。他将在2月6日的国会会期询问人力部会否延长高度安全戒备期，以及能实施哪些措施来避免事故发生。

《联合早报》早前报道，今年首起工伤意外发生在1月12日下午3时50分左右，一名37岁的缅甸籍客工在勿洛蓄水池路的Waterfront Isle公寓，为粉刷伸手不可及的部位冒险爬出吊篮，结果不幸从四楼坠落身亡。

1月19日凌晨1时16分左右，在盛港东路蚬壳油站内被一辆汽车撞倒的66岁新加坡籍男油站职员，则是本地今年的第二起工伤意外。

男职员被撞倒后头部撞地受伤，在盛港综合医院抢救四天后伤重不治。

第三起意外则发生在1月31日凌晨1时45分左右，地点是岌巴码头的工伤。一名44岁马来西亚籍男司机驾着运载两个20英尺高集装箱的拖车，不料拖车在码头行驶时突然失控，车头脱离拖架后坠海，男司机来不及逃生，从驾驶座救上岸后证实身亡。