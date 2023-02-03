移居加国逃役近八年 男子监16周

（早报讯）男子11岁就离新移居到加拿大，明知必须返新服兵役，却为了在加拿大完成大学教育和工作，当了近八年的逃兵，星期四（2月2日）被判坐牢16周。

被告是26岁的冯学飞（译音），他面对两项抵触国民服役征召法令（Enlistment Act）的控状。

案情显示，被告在一岁半时搬到槟城居住，之后返新念小学。他在11岁上小五时，移民到加拿大。

被告在2009年6月4日申请到出国准证，并在2011年2月14日成功更新准证。不过他在2012年10月2日之后，便没有更新准证。

中央人力局（Central Manpower Base）分别在2012年10月25日和2013年1月7日，将国民服役登记通知信和报到通知信寄到被告注册地址，不过邮差查无此人，信件退回给中央人力局。

当局也在2013年1月23日发电邮给被告，提醒他要履行服兵役责任，但被告没有理会。

直到2020年2月13日，被告电邮给中央人力局，说需要当局帮忙更新护照，好让他回国服兵役。

被告在2020年11月13日抵达新加坡，当场被捕。

被告接受调查时透露，希望读完大学开始工作后，才回国当兵。他目前已服完兵役。

律师：被告服完兵役“救赎”自己

律师指被告已完成兵役，并且表现优秀，在某种程度上“救赎”了自己。

被告在求情时说，自己在2019年与中央人力局接洽，但当局迟迟没有给他确定的答复。他不想催促中央人力局，于是决定先买机票回国，当时冠病疫情变得严重，他在新加坡“封城”两天后抵新。

控方在陈词时，要求法官判被告坐牢至少18周，以传达国人不可按自己喜好，看什么时候方便才履行服役责任的讯息。

代表律师则指，被告服完兵役且表现优秀，可算是某种程度上“救赎”了自己。