与台湾艺人安于晴同游泰国 狮城男：拥电子烟遭泰警勒索

（早报讯）狮城男称在泰国旅游被搜出电子烟后，遭当地警方勒索。

名为“SKY”的狮城男子日前出席在泰国举行的记者会上揭露此事。根据《曼谷邮报》报道，SKY当时与日前曝光泰国警方向游客勒索丑闻的台湾艺人安于晴同行。SKY向泰国媒体指出，他与安于晴和另外三名友人于1月3日到曼谷一家餐馆参加朋友的生日派对。他们离开后，在一个检查站被警察截停，并被要求出示护照。

由于没带护照，警方要求SKY一行人下车，并脱掉鞋子，发现他身上有三支电子烟后，将他们带回警局。

SKY说：“到警局后，警员就向我们索要2万7000泰铢（约1075新元），否则就必须坐牢两天。当时我很紧张，加上担心坐牢，于是就将身上的钱都给了对方，警员收钱后，还找来德士将我们送走。”

他透露，电子烟在泰国很常见，他从当地一个市场购买，并不知道是违禁品。

根据之前报道，台湾艺人安于晴早前揭露在泰国游玩时，因被指拥有电子烟，遭当地警员勒索2万7000泰铢，事件引起极大回响。

六名涉案警员被控

事件曝光后，泰国警方原本矢口否认，最终在舆论压力下道歉。根据各大媒体报道，泰国总警长丹荣撒克日前在记者会上，公开对此事的受害者道歉，并称泰国依然有很多很好的执法人员，会为游客提供最好的保护。

泰国警方也已提控六名涉案警员，一旦罪成，他们可被判最长监禁10年，或罚款2000到2万泰铢。