人力部成立平台人员工伤赔偿执行网络 制定赔偿细节

（早报讯）平台公司日后须为平台人员提供工伤赔偿，为此人力部设立平台人员赔偿执行网络，制定相关工伤赔偿制度的实施细节。此外，政府也正在探讨如何帮助平台人员减少缴交公积金对实得工资的影响。

平台人员工伤赔偿执行网络（Platform Workers Work Injury Compensation Implementation Network）由平台公司、保险公司和劳资政三方合作伙伴组成，成员包括康福德高和Grab等13家平台公司、职总英康和大东方等六家保险公司，以及新加坡全国雇主联合会（SNEF）和全国职工总会。

网络将研究如何落实平台人员的工伤赔偿制度，包括通报工伤的流程、平台人员同时为多家平台公司接单时若受伤该如何索赔处理，以及如何计算收入损失来补偿。

人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生星期五（2月3日）出席与平台人员的对话会上，做出这项宣布。

针对平台人员担心缴交公积金会影响他们的实得工资，陈诗龙说政府正检讨如何帮助平台人员在过渡期减少影响。（唐家鸿摄）

针对平台人员担心缴交公积金会影响他们的实得工资，陈诗龙说政府正检讨如何帮助平台人员在过渡期减少影响。具体细节将在之后公布。

政府已于2022年11月采纳平台人员咨询委员会的建议，包括平台公司须按工伤法令给予同等赔偿、30岁以下平台人员须开始缴交公积金，以及通过新代表框架给予平台人员寻求正式代表的权利。所有建议最早在2024年年底生效。