本被控虐婴 女婴伤重身亡女子改控谋杀

（早报讯）一对夫妻早前被控虐待两个月大女婴，女子被指用力将女婴丢向婴儿床，导致女婴头骨骨折，过后伤重身亡，女子因此被改控谋杀，男子的罪名则保持不变。

现年29岁的女子沈靓秀在2023年1月14日被控上法庭，面对一项蓄意重伤他人的控状，指她在同年1月8日晚上9时至10时之间，在三巴旺一个组屋单位内对两个月大女婴白雨萱动粗，用力将女婴丢向婴儿床，导致女婴头骨骨折。

案件星期五（2月3日）在国家法院过堂，庭上揭露受害女婴案发后伤重身亡，沈靓秀因此被改控谋杀。

控方也要求将沈靓秀还押中央警署一周，期间可被带出协助调查，包括把她带回现场重组案情。

另外，由于受害女婴已过世，加上她没有其他兄弟姐妹，控方因此向法官申请取消早前下达的媒体禁制令（Gag Order）。换句话说，被告和女婴的名字可以被公开。

法官批准控方提出的全部申请，案展2月10日过堂。

除了沈靓秀，另一名男子同样在1月14日被控一项抵触儿童与青少年法令的罪名，指他于2023年1月5日凌晨1时30分，在另一个单位内掌掴同一名女婴。

男被告面对的罪名维持不变，但庭上没有揭露两名被告的关系，以及两人与女婴的关系。但根据婚姻注册记录，两名被告是夫妻关系，在2018年注册成为夫妻。

由于男被告的案件没有在星期五同时过堂，因此针对他的媒体禁制令并未解除，案展2月6日过堂。

若谋杀罪成，被告将面对死刑或终身监禁，外加鞭刑。不过，按照我国法律，女性可豁免鞭刑。（人名译音）