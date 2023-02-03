本地股市星期五上升0.61%

（早报讯）利率涨势放缓的利好消息引领本地股市节节攀升，海峡时报指数星期五（2月3日）上升20.61点或0.61%，闭市报3384.29点。

美国联邦储备局日前暗示不久后可能停止升息，让投资者大松一口气，开始把资金转投股市。

可是投资教育公司Invest Coach董事经理蔡一鸣提醒，这不意味着股市接下来的前景会一片向好。他接受《联合早报》访问时说：“新加坡最近的经济数据值得关注，1月份的采购经理指数为49.8，意味着整体制造业陷入萎缩。非石油出口数据近来也出现下滑。”

他还说，虽然中国放弃冠病疫情的“清零措施”对有助于促进全球经济发展，但股市未必会出现“牛市”现象，因为全球经济并没有摆脱衰退风险，而且俄乌战争还在持续。他预计股市可能在接下来六个月内下滑，并建议投资者保持谨慎。

股市全天全场交易量为21亿6000万股，交易额为14亿元；上升股281只，下跌股306只。

海指成分股升多跌少，领涨的包括星狮物流商产信托（Frasers Logistics & Commercial Trust）、丰树物流信托（Mapletree Logistics Trust）和凯德腾飞房产信托（CapitaLand Ascendas REIT）。涨幅分别为4.62%、2.33%和2.04%，收报1.36元、1.76元和3元。

下跌的有吉宝企业（Keppel Corp）、新翔集团（SATS）和泰国酿酒（Thai Beverage）分别收跌5.1%、1.59%和1.42%，报7.26元、3.10元和0.695元。