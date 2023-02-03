涉电梯贴假QR码盗个资 39岁男子被捕

（早报讯）涉嫌在武吉巴督一带组屋电梯张贴假冒的“一联通”应用QR码盗取他人个资，39岁男子上星期四（1月26日）被警方逮捕。

新加坡警察部队星期五（2月3日）发文告说，警方在2022年12月至今年1月期间，接获通报指武吉巴督一带组屋电梯出现假冒“一联通”应用（OneService）QR码，诱骗公众扫描进入钓鱼网站填写个人资料。

虚假的QR码和相关钓鱼网站现在已被撤下。社区事务署也提醒所有市镇会留意，市镇会已检查所管理范围内的“一联通”应用QR码。

警方在接获报案后展开调查，裕廊警署警员在锁定一名39岁男子的身份后，于1月26日逮捕他。嫌犯相信也涉及全岛多起类似案件。

非法获取个人信息若罪成，最高可被判坐牢三年，罚款高达1万元，或两者兼施。

警方提醒公众在浏览网站时保持警惕，并在提供个人资料前检查网站的真实性。与“一联通”相关的QR码和链接，会导向“gov.sg”的网域。所有“一联通”的反馈渠道，包括OS Lite都无须用户提供任何个人资料即可反馈。用户若想获取案件的最新情况，只须提供手机号码进行验证，以及他们希望事件如何解决，无须提供全名。

另外，“一联通”的Lite QR码是A4大小，打印在壁挂式亚克力板上，并非贴纸。公众也可直接使用“一联通”的应用，或点击下载LifeSG。

公众可拨警方热线1800-255-0000或上网www.police.gov.sg/iwitness提供诈骗线索。公众也可上网或拨打反诈骗热线1800-722-6688，了解更多防范骗案信息。