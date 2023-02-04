立春存钱 多家银行中午陆续现人龙

（早报讯）立春存钱好运到，全岛多家银行和自动提款机处星期六（2月4日）中午陆续出现排队人龙，大家都希望在兔年财运亨通。由于今年立春落在周末，有不少公众前往银行办理其他手续，导致人龙更长。

位于盛港勘宝坊（Compass One）的华侨银行和储蓄银行（POSB）下午1时都出现长达约100人的人龙。

附近居民陈美玉（63岁，家庭主妇）下午12时50分加入储蓄银行的队伍，排了约20分钟，仍有约40人在她前面。

今年是她第10年在立春存钱，她受访时说：“今年的队伍比往年长了至少50%，也多了很多年轻人，可能因为今天是星期六”。

林敏蕙（32岁，理财顾问）受父母亲的影响，六年前开始在立春存钱。属马的她与丈夫到商场购物，决定赶在下午1时吉时结束前去排队。

她认为，虽然今年得等上近40分钟才能存钱，但这个习俗一年一次，所以不会在意人潮。

2月4日（大年十四）早上10时42分正式进入“二十四节气”之首立春。传统上，人们在这一天到银行存钱，希望在新的一年“财运滚滚”，这是新加坡和马来西亚的坊间习俗。

据网上流传的吉时时间表，存款吉时以不同生肖计算，共有八个吉时时段，最早从星期六（2月4日）早上9时起，最迟时段为星期日（5日）早上7时。

早上银行排队的人较少许多公众通过网上银行存钱

以往很多银行一早就会出现排队人龙，不过今年一些银行早上排队的人明显减少，当中不少公众是等待进入银行办理其他手续，并非为了存钱。

《联合早报》记者早上8时30分走访大巴窑建屋局中心时，已开始营业的星展银行外有10多人在排队。大华银行与华侨银行分别在早上9时30分和11时开始营业，两家银行的自动存款机处早上9时后才开始有人排队。

位于大巴窑建屋局中心的大华银行星期六早上有约20人排队，但大多公众等待进入银行办理其他手续，而不是为了在立春存钱。（唐家鸿摄）

蔡秋英（68岁，退休者）早上8时40分抵达星展银行取钱，由于提取金额不小，她选择排队进入银行，让柜台员工协助。她受访时说，从报纸上得知星期六是立春，但她并不是特地来存钱，因为平日得照顾外孙，只有周末有时间到银行提钱。

她透露，很多年前有在立春存钱的习惯，但连续存了好些年，运势不见好转，因此不做了。“我知道立春存钱的习俗，但我没有做了，钱都不够用，还选日子存钱？”

位于宏茂桥坊和实龙岗NEX购物中心的多家银行自动存款机处同样有零星的排队队伍，但数十人大排长龙的情况不复存在。

近年来，数码交易越来越盛行，许多公众选择通过网上银行服务存钱。

华侨银行发言人回复《联合早报》询问时说，去年立春的交易量与农历新年的其他日子相比，高出了25%。其中，许多储存吉祥金额的交易（6元、8元、88元等）是以电子方式进行的，比通过自动提款机的多出一倍。