新设惹兰加由健康俱乐部 为居民提供一站式保健服务

（早报讯）惹兰加由区新设的一站式邻里健康俱乐部，与陈笃生医院和周围全科诊所合作，40岁及以上居民接下来可结伴参加一系列保健讲座、小组健康辅导等活动，获得专业且全面的保健知识。目标是在下来一两年内，争取1000名居民报名参加。

位于实龙岗北4道第536座组屋楼下的惹兰加由健康俱乐部（Jalan Kayu Community Health Club）星期六（2月4日）早上，由李显龙总理主持开幕。

负责惹兰加由区的宏茂桥集选区议员黄玲玲受访时说，惹兰加由健康俱乐部由一群社区和基层组织义工管理，目前的营业时间是周一至五，早上9时至中午12时。

俱乐部将推出的活动包括，由陈笃生医院的健康辅导员在俱乐部为居民提供的小组健康辅导课程，例如如何管理三高（高胆固醇、高血压和高血糖）。陈笃生医院是在中区社康联盟下，负责这区居民健康的医疗合作伙伴。

黄玲玲说，配合健康SG的推出，俱乐部也会鼓励居民选择周围的一家固定全科诊所，协助管理他们的健康。

俱乐部的目标是在接下来一两年内，争取1000名40岁以上居民的报名。截至星期六中午，俱乐部已经有146名居民报名参加。

穿戴式科技公司KaHa也会为首1000名报名的惹兰加由居民提供智能表，让居民能够追踪心率、睡眠和各种身体指标。

惹兰加由区有约3万1000名40岁及以上的居民，60岁及以上的则有约1万3000人。

黄玲玲说，接下来如果有更多义工加入，他们也能延长营业时间，或是将健康俱乐部扩展至其他邻里。