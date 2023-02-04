洗碗工被经理拒爱 拿菜刀攻击她老公 判坐牢10周

（早报讯）洗碗工爱上食阁女经理，一再被拒绝仍不断告白，即便因此被炒鱿鱼都不放弃，甚至当对方老公出现时他还坚持对方是冒充的，从鸡饭摊拿菜刀攻击对方。

来自马来西亚的罗孔秋（38岁，音译）星期五（2月3日）承认一项恐吓罪，所面对的另一项骚扰罪则交由法官下判时一并考虑。他星期五被判坐牢10周。

调查揭露，目击者是纳福城（Northpoint City）一家食阁其中一名女经理（24岁），被告曾在该食阁当洗碗工人。受害人则是女经理的老公（25岁）。

虽然被告和女经理在工作外没有私下往来，但被告却在去年7月向她告白。

女经理拒绝被告，称自己已有男友，而且即将结婚，但被告没有因此放弃。

被告一再地“追求”女经理，让她感到困扰，直接向被告的上司提起此事。

上司要被告别再骚扰对方，但被告不听，结果丢了饭碗。

被告没有放弃，今年1月14日下午又到该食阁找女经理，但她不搭理。

接着，被告留在食阁吃饭，女经理因担心被告继续骚扰她，打电话叫老公来接她。

女经理在老公抵达前质问被告，为何不断骚扰她，两人因此吵了起来。

女经理的老公抵达时，见两人在争吵，上前却遭被告指他冒充女经理的老公。

夫妇俩不理会，本想进办公室拿了东西就走，岂料被告却到鸡饭摊拿菜刀，转身冲进办公室。

女经理的丈夫见状，拿起灭火器和木板挡刀。双方的争执引起众人围观，被告见状扔下菜刀就离开。