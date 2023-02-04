疑炒菜引起 芽笼中餐馆火患厨师受伤拒送院

（早报讯）芽笼一家中餐馆的厨师疑因炒菜时引发火患，现场滚滚黑烟窜起，火势蔓延到隔壁店屋，大批警员和消防员到场。

厨师在火势烧起时尝试灭火，结果左脸颊受伤，但他事后拒绝入院，伤势相信不严重。

这起火患发生在星期六（2月4日）傍晚约6时10分，地点是芽笼12巷的潇湘园湘菜馆。由于正逢晚餐时间，不少民众围观，民防部队和警方到场后迅速封锁受影响路段，展开救火行动。

附近咖啡店店员安（Ann，30岁）事发时正在泡茶水，听闻隔壁餐馆失火，立即关闭电闸疏散到安全处。“当时聚集了很多人，都是附近公寓居民和食客。从后巷可以看到，这家餐馆的二楼冒出熊熊烈火。”

她说，警方和消防车约五分钟就赶到，由于后巷是煤气管和电源的安装处，因此附近店家都很担心火患会引起爆炸。

记者晚上7时10分左右抵达失火现场，仍可闻到浓浓烧焦味，附近停了三辆大型消防车，至少有20名民防人员还在场营救，对着失火餐馆喷水。警方事发后封锁包括失火餐馆在内的六间双层店屋，一些调查人员进入熏黑的餐馆拍照取证。

失火餐馆的一名厨师相信因尝试灭火而被烫伤，左脸颊及手部明显红肿，但他拒绝送院。据了解，当时餐馆后厨正在炒菜，火势突然经由抽油烟机窜起至二楼，隔壁杂货店被火势波及。

附近永利饭店黄姓老板娘（60岁）告诉记者，周末晚餐时间是生意最好的时候，火患无预警发生导致他们无法营业，损失至少500元。“白饭和菜肴都煮好了准备做生意，结果就听到同排餐馆失火的消息。饭菜现在只能倒掉，很浪费，但也很无奈。”

民防部队答复《联合早报》询问时证实，火患涉及一个双层店屋的物品。民防部队出动两支水枪灭火，八人在民防部队到场前自行疏散，一人拒绝送院。

具体失火原因仍在调查中。

（视频由受访者提供）