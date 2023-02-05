保健局将逐步扩大体力活动规模逾50％ 全国健步大挑战提高积分难度

（早报讯）为激励更多人达到新加坡全民体育活动指导原则建议的活动量，保健促进局将逐步增加所提供的体力活动，并扩大活动规模逾50％，让更多人有机会参加尊巴、瑜伽、踢拳道等活动。

此外，全国健步大挑战（National Steps Challenge）将从2月20日起，提高累计健康积分的难度，旨在推动更多人进行中等至高强度体能活动来取得更好的健康效益。

卫生部兼律政部高级政务次长拉哈尤玛赞星期天（2月5日）早上在武吉巴督东举行的快走社区活动上作出上述宣布。约50名居民参与1.8公里的快走运动，快走前由拉哈尤玛赞领导暖身。她也是裕廊集选区议员。

参与全国健步大挑战的人一天累积5000步数就能获得10个健康积分，但经调整后，会取消现有的7500和1万步数以上的积分奖励。也就是说，一天累积5000步数或以上，健康积分一律为10。

另外，参与者每天完成10到19分钟的中等至高强度体能活动（MVPA），可获得10个健康积分；20到29分钟可获得25分；30分钟或以上可获得40分。调整后，20到29分钟的奖励分数降到15分，30分钟或以上则为20分。

根据世界卫生组织的建议，成年人一周要做至少150分钟的中强度运动，才能更有效地降低过早死亡的风险，以及冠心病、二型糖尿病、抑郁症、中风、高血压、结肠癌和乳癌等发病率。