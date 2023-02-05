68岁妇车祸身亡 货车司机涉肇事逃被捕

（早报讯）白沙一个十字路口发生车祸，68岁女行人送院后抢救不果，涉嫌肇事逃逸的60岁男货车司机案发当天被警方逮捕。

这起事故发生在1月27日早上6时零5分，地点在巴西立1通道和巴西立6通道的交界处。

新加坡民防部队答复《联合早报》询问时证实车祸，救护人员赶抵现场后将一人送往樟宜综合医院抢救。

新加坡警察部队受询时说，被送院的是一名68岁的女行人，送院后伤重不治。车祸发生后，一名60岁货车司机涉嫌潜逃，他最后在粗心驾驶导致死亡的罪名下被警方逮捕。

在车祸中身亡的妇女是技术人员王祥月。她旅居瑞典的女儿林秀云（38岁，科学顾问）接受《联合早报》访问时说，她在事发当晚接到舅舅的电话，得知母亲在上班的途中遇到车祸，送院后不治。

林秀云接到噩耗后，立刻安排回国的班机，并于1月29日抵达新加坡。

她哽咽道：“回来后，我几乎每天都回到车祸现场寻找目击者，希望还原真相。母亲是个朴素的女子，一生都为家庭无私付出。因为疫情的关系，我们过去三年分隔两地，我本来打算今年3月回来陪母亲，之后7月接她到瑞典，没想到这些计划如今已无法实现。”

林秀云感谢警方找到肇事的司机，也促请公路使用者提高警惕，小心周围潜在的危险。

据《联合早报》探悉，货车司机是在车祸发生的同天被逮捕。警方的调查还在进行中。