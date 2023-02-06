（早报讯）美国1月份非农就业数据强劲，引发市场担忧美国联邦储备局更坚定将利率提高至5％以上，并继续维持高水平直至全年结束。

华尔街股市上星期五（2月3日）皆收低，纳斯达克指数下跌1.59％，标普500指数和道琼斯工商指数各跌1.04％和0.38％。

以全周来看，纳斯达克指数上涨3.31％，连续五周涨幅，标普500指数涨1.62％，道琼斯工商指数微跌0.15％。

新加坡海峡时报指数上星期五收报3384.29点，全周下跌9.92点或0.29％。

本地股市星期一（2月6日）开盘可关注个股：

*胜科海事（Sembcorp Marine）星期一开盘前发文告披露，建议股东阅读公司上星期二（1月31日）发布通知书的全文，该通知书就公司与吉宝岸外与海事（Keppel O&M，简称KOM）的合并提案如果告吹可能出现的后果已提出平衡观点。

胜科海事将在2月16日上午11时，以电子方式召开特别股东大会，就合并事宜让股东投票表决。

*合盛农业（Halcyon Agri）要求恢复交易。公司上星期五闭市后宣布，中国海南橡胶产业集团（China Hainan Rubber Industry Group）献议以现金每股0.413元全面收购它。海南橡胶是在完成收购合盛农业36％股权后，按规定宣布这个有条件的全面收购献议。它是以每股0.315美元收购这批股权。

*立堾集团（Ley Choon）旗下子公司成功争取总值1亿5300万元的基础设施维护工程道路合同。

*豪利控股（Oxley Holdings）邀请原有票据持有者转换成新票据，旧票据总额7500万元，将在今年到期，票息率6.5％。

*Aspen集团披露，旗下子公司Aspen Glove在上星期三（2月1日）收到Gas Malaysia Energy and Services于上星期二发出的信函，指要终止双方于2021年1月19日签署的供气协议，并向Aspen Glove索取约3亿零637万元令吉（约9522万新元）的款项。