黄循财2月14日发表财政预算案

（早报讯）副总理兼财政部长黄循财将于2月14日（星期二）下午3时30分，在国会发表2023年财政预算案声明。

财政部、民情联系组（REACH）以及人民协会星期一（2月6日）联合发表文告说，预算案声明将通过电视和电台直播，包括新传媒5频道、亚洲新闻台、亚洲新闻台938、亚洲新闻台的网站、脸书和YouTube频道、958城市频道、8视界网站及其YouTube频道、脸书，以及新传媒meWATCH平台。新加坡聋人协会（SADeaf）也将在5频道提供同步手语翻译。

财政部官方社媒，包括脸书（facebook.com/MOFsg）、instagram（instagram.com/mof_sg），以及推特账号（www.twitter.com/MOFsg），届时将更新财政预算案的主要宣布。公众也可订阅财政部Telegram账号（https://t.me/MOFSpore），获取最新资讯。

文告说，公众可上财政部官方网站申请在财政预算案公布后，通过电邮获得完整的预算案内容。申请截止日期为发表预算案当天，即14日上午9时。完整版的财政预算案声明也将上传到官网www.singaporebudget.gov.sg。

文告指出，财政部与多个机构自去年12月就开始收集公众对新财政预算案的建议。公众可通过民情联系组的社交媒体或预算案网站www.reach.gov.sg/budget2023，以及上述新加坡预算案官方网站，提出看法。