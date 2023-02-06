本地股市周一早盘先跌后起 海指涨0.17％

（早报讯）市场仍在消化美国比预期强劲的经济数据和中央银行下来加息行动，投资者情绪偏谨慎，本地股市星期一（2月6日）早盘先跌后起。

海峡时报指数截至中午报3390.18点，上扬5.89点或0.17％。

亚太股市普遍下跌，香港跌幅最显著，下挫2.32％，上海、深圳和首尔的跌幅介于0.92％至1.58％。东京股市逆势上涨0.8％。

海指早盘最高3392.59点，最低3376.02点。全场交易量6亿5038万股，交易值4亿8742万元，上升股213只，下跌股285只。

涨幅显著的海指成份股是皇胜酿酒（Emperador），上扬1.01％至0.5元。

占海指权重最大的银行股表现不一，星展集团（DBS）和大华银行（UOB）各涨0.99％和0.6％，报35.85元和30.34元，华侨银行（OCBC）微跌0.08％，报12.99元。

美国1月份非农就业人数新增51万7000人，远超出市场预期，引发投资者担忧美国联邦储备局更坚定将利率提高至5％以上，并继续维持高水平直至全年结束。

IG市场策略师叶俊荣说，市场目前预期联储局还会有多两轮加息，各加息25基点，加息周期将推迟至5月才可能暂停。

辉立nova分析师萨赫德瓦（Priyanka Sachdeva）说，虽然韧性公司业绩和就业市场显示美国经济可能软着陆，但随着美国政府债券收益率曲线的收益率曲线进一步深入倒挂区域，“市场应保持谨慎，这可能是出现经济衰退的关键指标。”

她认为，如果中央银行继续撤回流动性并保持高贷款利率，更高的借贷成本和更少的支出可能会严重影响经济稳定。