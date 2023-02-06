【国会】政府不改变资助新报业媒体的决定和金额

（早报讯）维护本地新闻服务机构的发展对我国有更大和长期的公共利益，政府因此没有改变资助新报业媒体的决定，当局评估应投资在新报业媒体科技与能力发展的资助额也仍然成立。

新报业媒体在检讨内部流程时发现发行数据有落差，通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明星期一（2月6日）在国会口头答复议员询问时强调，在评估新报业媒体转型所需的资金时，发行量不是关键的考虑因素。重点是读者人数和覆盖率（reach），因为它们计算了有多少人阅读内容。

杨莉明重申，读者人数和覆盖率是通过第三方调查计算的。新加坡报业控股（新报业媒体前身）曾委托第三方研究机构，如国际知名市场调研机构GfK进行调查。通讯及新闻部也独立核实了新报业媒体的读者人数和覆盖面。

杨莉明说，新报业媒体能否达成当局设下的关键绩效指标（KPI），也将决定它所获得的资助。这包括：一、新报业媒体产品的总覆盖率和触及率，重点是数码平台；二、中文、马来文和淡米尔文群体，以及青少年群体的具体覆盖率指标。

新报业媒体的KPI表现和财务报表在提程给政府前，须由独立的外部审计师进行审计。政府也可自行对新报业媒体进行审计工作。

此外，新报业媒体须每半年向通讯及新闻部汇报最新进展。杨莉明强调，新报业媒体须定期说明它把资金用在哪儿和怎么用，以及它的未来业务计划，当局感到满意才会拨付资金。

新报业媒体信托2021年12月以担保有限公司的模式，接手新加坡报业控股的媒体业务。通讯及新闻部隔年2月宣布，接下来五年将拨款最高达9亿元资助新报业媒体。政府至今尚未向新报业媒体发放拨款。