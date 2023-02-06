【国会】杨莉明：政府资助新报业媒体的理由依然成立

（早报讯）协助传统媒体面对网络媒体强力竞争、保留本地多元种族的声音，以及确保人民得到准确客观信息来源，政府资助新报业媒体的这些理由仍然成立。

通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明星期一（2月6日）在国会上回复多名议员针对新报业媒体信托夸大发行数据的事件做出回应时，重申政府的立场。

杨莉明说，政府是根据三大原因决定为新报业媒体提供资助。

首先，本地新闻媒体面对结构性转变、科技发展和互联网的冲击，传统媒体面对网络媒体的强力竞争，维持专业新闻室的成本往往超越经营网络模式所能赚取的收入。

另外，保存本地新闻媒体是为了保护我国长远的公共利益。本地新闻媒体反映新加坡身份认同和观点。由于母语媒体的读者人数比较小，保存中文、马来文和淡米尔文媒体将为我国保留本地多元种族群体的声音。

第三，杨莉明也强调，在海量信息的时代，人民必须拥有准确和客观的信息来源。本地主流媒体，包括新报业媒体在传达准确及时的信息方面，扮演关键角色。

杨莉明说，上述资助新报业媒体的理由依然成立。

她强调，政府的经费会用于资助新报业媒体发展数码产品、内容管理资源和数据分析等新闻室工具、建立信息科技系统，以及人才培养。与此同时，这笔资助也将用于维护母语媒体的发展，以及协助中文、马来文和淡米尔文媒体开发吸引年轻受众的数码内容。