【国会】陈振声：学校利用科技及不同评估形式防学生抄袭 教育仍是关键

（早报讯）学校通过不同的评估方式来了解学生的能力，也采用反抄袭工具遏制学生滥用科技，但关键仍在于教育工作，培养学生掌握难以被科技取代的技能。

教育部长陈振声星期一（2月6日）在国会答复几名议员有关人工智能聊天机器人ChatGPT对教育工作的影响时，强调教师在新时代引导学生“发掘、提取、判断”信息的重要性。

他指出，与任何科技一样，ChatGPT能带来机会，也会造成挑战。教育部为教育工作者提供资源，指引他们有效使用科技，也设专业小组来探讨人工智能工具在教育上的使用。

教师会继续指导学生负责任地使用科技学习工具，包括越来越普遍的人工智能，了解ChatGPT这类人工智能工具的使用。ChatGPT可能提供不准确或带偏见的内容，学生须有判断信息是否准确且客观的能力。

他强调，校方不容许作弊。教师采用不同评估方式来了解学生的水平，可发现学生可能滥用人工智能的行为。学校也利用科技工具来探测人工智能生成内容，这些科技也会随着时间改进。

除了考试，大专学府也通过演示和专题作业等方式评估学生，这些需要分析和考察工作，不容易由人工智能技术代做。应用知识的能力、自主与协作学习、人际关系管理等都不能轻易被科技取代，学生通过跨学科协作项目、领导任务等，来掌握这些技能。