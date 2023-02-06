【国会】政府提出选举修订法案 允许邮寄选票和设立特别投票站

（早报讯）政府向国会提呈新法案，允许旅居海外的新加坡人邮寄选票，无须亲自前往10个指定的海外投票站投票。有关选票必须在选举日之前寄出，并在选举结束的10天内寄到选举官手里，才会得到点算。

法案也授权选举官在疗养院内设立特别投票站，以及让疗养院居民在床边投票。选举官将根据住在疗养院的选民人数，以及是否有适合地点设立特别投票站做出决定。

主管公共服务的教育部长陈振声星期一（2月6日）在国会代表总理为总统选举（修正）法案和国会选举（修正）法案提出一读。

法案也更新选举广告条例，转发和重发等提高选举广告贴文能见度的行为，等同于发布选举广告，因此必须遵守同样的规定。这包括公布负责发布广告、批准广告内容、做出发布指示、印制实体广告，以及支付费用者的全名。

不过，以个人名义自愿转发网络选举广告的新加坡公民，只要他们不是参选者或选举代理，就不受以上规定的限制。

选举官也有权指示任何发布选举相关内容的个人或网络平台，移除违规的选举广告，或者禁止新加坡用户浏览相关内容。

根据选举局文告，法案的其他修订内容包括：