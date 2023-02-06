47岁有六孙 选美阿嬷拥五家公司

（早报讯）31岁离婚后负债达五位数，妇女为养三儿女，化身“拼命三娘”，数月内还清债务并创业，如今坐拥五家企业公司，还参加选美夺冠，获得“环球祖母”荣誉。

本地女商人李婷婷（47岁）是三个孩子的母亲，也是六个孙子和孙女的阿嫲。她目前掌管着五家企业，业务范围包括物流、供应、冷冻食品生产等。

李婷婷是三个孩子的母亲，也是六个孙子和孙女的阿嫲。（受访者提供）

她告诉《新明日报》记者，19岁时结婚生女，后来考获销售专业的大专文凭，从事销售工作，期间还怀上了两个儿子。由于家里开销越来越大，她开始打两份兼职工补贴家用，但夫妻俩仍因金钱问题频繁争吵，最终离婚。

“我独自带着三个孩子生活，那是我生命中最糟糕的时期，但我不后悔离婚。”

李婷婷透露，她在离婚后背负五位数债务及养家糊口的责任，后来靠卖冷冻房车，月入1万5000元左右，才成功在数月还清债务。

“2009年，我拿出5万元的储蓄创业做物流业务，每天工作超过10个小时，待生意有起色后，才开始做起冷冻食品业务。我很幸运遇到很多贵人帮忙介绍人脉，才得以顺利扩展生意。”

上月23日，李婷婷在保加利亚参加“环球祖母”选美大赛，并在九名候选人中脱颖而出，成功夺冠。这是她自2019年来第三次参赛选美，也是第二次夺冠。

不过，她透露未来不打算再参加选美比赛。

“选美不止是为了比美，也是我回馈社会做慈善的另一种方式。如今我已经为自己和儿孙取得胜利，那就无需再参赛了。我希望自己的经历可以启发更多女性积极向上。”