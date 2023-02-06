【国会】修订清洁业营业执照框架 可推动业者创新 员工有渐进式薪金

（早报讯）我国清洁行业有约75%的清洁工人是本地人，冠病疫情促使清洁服务领域转型变得更为紧迫，修订清洁行业的营业执照框架将有助推动清洁公司创新和投资于科技，进而提高效率及解决人手局限的问题。

永续发展与环境部兼交通部高级政务部长许连碹博士星期一（2月6日）为环境公共卫生（修正）法案提出二读时说，强化清洁行业的营业执照框架将确保清洁公司持续提高员工的技能，以及公司有能力支付员工的渐进式薪金。同时，也可推动企业投资于创新与技术，以提高效率与服务质量，进而加强竞争力及克服人手不足的问题。

她指出，本地有约1530家持有营业执照的清洁公司，共聘用约5万3600名清洁工人，当中约75%是本地人。

修订后的营业执照框架将规定，清洁业执照持有者不能动员非雇员或不受雇于其他执照持有者的员工进行清洁工作。这是为了确保所有清洁工人可从营业执照中受益，以及本地员工能享有渐进式薪金。

任何供应清洁工人的业者也须有营业执照，这包括向其他清洁公司或场所业者提供清洁人员的公司。

修订后的清洁行业营业执照框架将结合现有执照框架和加强版清洁标志认证，把执照分为三个级别。

许连碹说，现有清洁公司能轻易过渡到新的框架，并获得第三级别执照。新框架将于2024年1月1日生效，清洁公司将有至少两年的时间提升公司能力，以取得更高级别的执照。

业者若要取得第二级别和第一级别执照，缴足资本须分别达2万5000元和25万元，以加强公司的运营效率。