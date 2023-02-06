【国会】拍下高楼抛物行为 屋主或租户自动被视为违例者

文 /
林慧敏

更新 /
更新 / 2023年2月6日 4:13 PM
发布 /
发布 / 2023年2月6日 3:32 PM
永续发展与环境部兼交通部高级政务部长许连碹博士说，环境局摄像机所拍下的高楼抛物违例者照片或视频会是主要的证据来源，而公众所拍下的罪证视质量而定，当局也会接受，以支持执法行动。（陈斌勤摄）
永续发展与环境部兼交通部高级政务部长许连碹博士说，环境局摄像机所拍下的高楼抛物违例者照片或视频会是主要的证据来源，而公众所拍下的罪证视质量而定，当局也会接受，以支持执法行动。（陈斌勤摄）

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（早报讯）即便政府加大执法力度，只要高楼抛物的组屋单位住户声称对事件不知情，当局就难以对付。接下来，只要高楼抛物的行为被清楚拍下，屋主或住户会自动被视为违例者。

永续发展与环境部兼交通部高级政务部长许连碹博士星期一（2月6月）在国会为环境公共卫生（修正）法案提出二读时说，我国竭尽所能遏制高楼抛物行为，但在一些情况下，国家环境局因涉事的住户称对这一行为不知情，无法确定违例者。这意味着，就算有证据显示有人高楼抛物，当局也难以执法，削弱了威慑力。

法案的修订内容包括为组屋高楼抛物案件增设假定条文（presumption clause），假定注册屋主或租户就是违例者。

许连碹说，假定条文若要有效，证据必须清楚拍下违例者高楼抛物的行为，以及垃圾来自哪个单位。环境局的摄像机所拍下的照片或视频会是主要的证据来源。公众所拍下的罪证视质量而定，当局也会接受，以支持执法行动。

“我们将能采取更有效的执法行动，同时鼓励组屋屋主及租户避免住户高楼抛物。目前，当局会在收到反馈后发出通知，若行为持续，就会部署摄像机，这个程序不会改变。”

许连碹说，就算屋主或租户证明他们在事发时不在屋内，或提供相信是违例者的身份，环境局仍会继续调查。这包括访问相关目击者如其他住户、涉嫌犯下高楼抛物的违例者等，核实所收到的信息。

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