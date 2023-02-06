【国会】拍下高楼抛物行为 屋主或租户自动被视为违例者

（早报讯）即便政府加大执法力度，只要高楼抛物的组屋单位住户声称对事件不知情，当局就难以对付。接下来，只要高楼抛物的行为被清楚拍下，屋主或住户会自动被视为违例者。

永续发展与环境部兼交通部高级政务部长许连碹博士星期一（2月6月）在国会为环境公共卫生（修正）法案提出二读时说，我国竭尽所能遏制高楼抛物行为，但在一些情况下，国家环境局因涉事的住户称对这一行为不知情，无法确定违例者。这意味着，就算有证据显示有人高楼抛物，当局也难以执法，削弱了威慑力。

法案的修订内容包括为组屋高楼抛物案件增设假定条文（presumption clause），假定注册屋主或租户就是违例者。

许连碹说，假定条文若要有效，证据必须清楚拍下违例者高楼抛物的行为，以及垃圾来自哪个单位。环境局的摄像机所拍下的照片或视频会是主要的证据来源。公众所拍下的罪证视质量而定，当局也会接受，以支持执法行动。

“我们将能采取更有效的执法行动，同时鼓励组屋屋主及租户避免住户高楼抛物。目前，当局会在收到反馈后发出通知，若行为持续，就会部署摄像机，这个程序不会改变。”

许连碹说，就算屋主或租户证明他们在事发时不在屋内，或提供相信是违例者的身份，环境局仍会继续调查。这包括访问相关目击者如其他住户、涉嫌犯下高楼抛物的违例者等，核实所收到的信息。