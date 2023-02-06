保安员制止客工爆发冲突 10人见义勇为获警方表扬

（早报讯）外籍客工疑因推搡起纠纷，其中一方召集了另外五人要找对方兴师问罪，当中有一人甚至手持利器疑要袭击他人，所幸千钧一发之际，男保安员及时上前制止，在警方赶抵之前避免了一场流血事件。

这起纠纷发生在2022年7月10日凌晨时分，地点是位于裕廊西惹兰巴板（Jalan Papan）的ASPRI Westlite Papan宿舍。

机敏的保安人员是艾迪·阿曼（Aidil Bin Aman，38岁）。案发时，一组为数六人的客工疑因早前跟另一组人发生的纠纷，而在宿舍草坪非法聚集。艾迪发现其中一名客工形迹可疑，手中还握有利器，看似准备攻击他人，立即介入制止，期间不断安抚男子，让他冷静下来。

警方后来赶到客工宿舍调停这场纠纷，六名客工事后被捕，受到警方严厉警告后全部遣返回国。

因为艾迪的及时介入，一场流血事件才得以避免，艾迪也因此连同其他四名履职人员，于星期一（2月6日）在金文泰警署获颁社区合作奖，以表彰五人与警方合作打击罪案的英勇行为。

六家机构也获得相同奖项，分别是丰嘉中学、克信女子中学、IMM商场、Mount Faber Leisure集团、国立大学医院运营支持服务部门，以及昇菘超市金文泰西2街分店。

五名公众则获颁公共精神奖，赞扬他们协助警方识别嫌犯和侦破案件所作出的贡献，包括偷窃、非礼及偷窥等罪案。

金文泰警署署长助理警察总监周利玲说：“打击罪案需要社区共同协力。得奖人士尽心尽力防范及遏制罪案，感谢他们的社区意识及守护新加坡安定和谐的警惕性。希望他们的故事能启发更多人。”