【国会】李智陞：政府正探讨加强对首次购屋者买转售组屋的帮助

（早报讯）为应对人们对组屋的高需求，政府正探讨如何减少受邀挑选预购组屋却放弃的情况，并会考虑为购买转售组屋的首次购屋者提供更多援助。

国会星期一（2月6日）围绕公共住屋的可负担和可及程度（accessibility）展开辩论，两项动议分别由国家发展部长李智陞，以及新加坡前进党非选区议员梁文辉和潘群勤提出。

李智陞就题为“可负担和可及的公共住屋”动议开场时说，政府会继续评估如何更好地分配组屋供应，确保优先满足最紧急的住房需求。

为此，政府正探讨更好地帮助首次购屋家庭，如即将结婚以及生育的家庭，同时也会研究如何减少受邀挑选预购组屋后却放弃的情况。

“我们也在考虑如何更好地支持想买转售组屋的首次购屋者。我们将在适当的时侯宣布这些新措施。”

李智陞指出，政府理解人们对组屋课题的焦虑，主要源于三个方面：一、组屋转售价过去三年持续上涨；二、人们对成熟区预购组屋价格偏高的印象，以及三、预购组屋等候时间较长且不确定。

供应方面，政府计划最迟在2025年，每年推出2000到3000个等候时间不超过三年的组屋。“之后，我们将调整我们的建屋计划，以更大的比例，推出更多等候时间较短的组屋。”

李智陞强调，政府正极力提高组屋的可负担和可及程度，但在改善房屋政策的同时，也须确保这些政策能够持续下去。

“在听取和探讨不同意见和政策时，我们必须坦诚面对所有的挑战、正视其中的取舍，设法在满足当代和后代的需求之间取得平衡。关于这一切，政府从不避重就轻，一直以来都持着坦诚相告的态度。”