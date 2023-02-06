扣薪水又非法提供破烂住宿 花圃和老板被罚款

（早报讯）六年来扣除11名客工共2万多元薪水，还安排13名客工非法住在花圃旁的破烂棚屋里，蔡厝港花圃和老板在星期一（2月6日）总共被罚逾17万元。

位于蔡厝港一带的Heng Soon Farm花圃，面对13项抵触雇用外来人力法令的控状，被罚5万7600元；花圃老板吴福灿（73岁）则面对17项相同的控状，他认罪后被罚11万3000元。

根据案情，吴福灿早前从父母手中继承这个花圃后，负责管理客工和监督花圃的营运。

客工当时每月仅领取300元至700元薪水，吴福灿自2015年起便开始以帮忙更新工作准证为幌子，每两年就从客工的薪水中扣除1000元，作为交给中介的“手续费”，不同意的客工就不会被续聘。

实际上，由中介帮忙处理客工的工作准证一事根本是子虚乌有。人力部在2021年6月接获举报后展开调查，调查显示，吴福灿在2015年至2021年间，从11名客工的薪水扣除共2万3000元，期间也允许其中一名客工非法到另一家花圃工作。

另外，花圃也违例安排13名客工住在一个非法搭建的棚屋内，里头环境卫生欠佳，明显缺乏管理，甚至10年来不曾更换过枕头和床褥。

在棚屋一楼的房间内，煮饭区旁摆着床褥，是客工睡觉的地方，位于上方的夹层楼面，甚至连一个像样的进出口都没有，进出仅靠一架底部没有固定在地面上的梯子，要在发生火患时迅速疏散将很困难。

除此之外，房间内也挂满衣物，垃圾到处堆积，大量电线缠在一起，构成火灾隐患。（人名译音）