外交部证实本地企业和人员被美列入黑名单 提醒民众熟悉外国制裁措施

（早报讯）新加坡外交部对本地公司和董事涉为俄罗斯军工企业出售直升机而被美国列入黑名单一事已知情，并提醒民众和本地公司要熟悉国外实施的制裁。

外交部星期一（2月6日）答复《联合早报》询问时证实，Asia Trading and Construction及公司董事黄美玲（译音，Serena Ng Bee Lin），遭美方根据美国第14024号行政命令加以制裁。

外交部说：“新加坡政府不断提醒新加坡人和新加坡公司熟悉外国实施的制裁，以充分评估和探讨这些制裁对他们的商业活动造成的影响。”

美国财政部2月1日发文告宣布，针对以军火商济缅科夫（Igor Zimenkov）为首的逃避制裁网络采取行动。这个网络成员经手与俄罗斯防务能力相关的项目，个别成员也为受制裁的俄国军事企业提供支持。

文告说，网络利用幌子公司，在合法外表底下进行金钱输送。其中，在新加坡的空壳公司Asia Trading and Construction及65岁公司董事黄美玲为俄企Rostec向拉丁美洲某一国家政府出售直升机。

资料显示，Asia Trading and Construction于2014年1月在本地注册，主要生意是货品批发和一般建筑。公司的注册地址位于柏城街，之前使用的名称是“Five Star Resort”。