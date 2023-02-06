客工偷电缆被电死 三同伙认偷窃判罚款

（早报讯）四名客工到警察国民服役局偷电缆，其中一人干案时被意外电死，目击此事的一名客工在惊慌之下对警方撒谎，结果被多控一条提供假信息的罪名。

三名被告分别是尼瓦斯（30岁）、纳葛拉吉安（27岁）和伊拉瓦拉桑（29岁），三人在星期一（2月6日）各承认一项偷窃罪名，后两者被罚1000元，尼瓦斯则因为面对多一项对公务员提供假信息的罪名，最终被罚1500元。

本案中的死者是27岁的科达拉姆，他与三名被告都来自印度。

案件发生在2020年10月15日，位于如切一带史蒂尔路（Still Road）的警察国民服役局（Police National Service Department）。这栋大楼计划在10月16日转交给内政科技局（HTX）使用，当时是空置的。

在Alltech Systems私人有限公司任职电子技术人员的伊拉瓦拉桑和尼瓦斯被指示拆除大楼的器材，两人15日早上10时30分许开始工作。

尼瓦斯发现天花板悬挂着多条电缆，于是向伊拉瓦拉桑提议将电缆剪下拿去变卖，后者同意一起行动。

任职于STIE私人有限公司的纳葛拉吉安和科达拉姆当时也接到指示，给伊拉瓦拉桑和尼瓦斯运送工具。抵达办公楼后，科达拉姆也萌生偷电缆的念头，于是跟纳葛拉吉安共谋干案。四人后来聚在一起，协助彼此犯案。

下午1时许，尼瓦斯发现站在梯子上的科达拉姆一动也不动，梯子则在抖动。怀疑对方触电，尼瓦斯于是踢开梯子，科达拉姆随即倒下。尼瓦斯为他进行心肺复苏，也拨电民防部队求助，但科达拉姆最终还是在送院后不治。

根据控状，尼瓦斯后来给警方假信息，刻意误导警方的调查，但控状没提他说了什么。

验尸庭早前断定科达拉姆是因触电身亡，也裁定这是一起不幸事件。庭上揭露，科达拉姆是一名司机，没接受过电工培训。