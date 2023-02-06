八人涉嫌非法赌博被警方调查

（早报讯）八名年龄介于28岁至80岁的男女因涉嫌参与非法赌博活动，被警方调查。

新加坡警察部队星期一（2月6日）发文告说，兀兰警署与卫生科学局上星期三（1日）在马西岭巷、马西岭通道和义顺5道展开联合行动。

三名男子涉嫌向另外三人提供赌博服务，这六人的年龄介于54岁至80岁。另一名28岁男子和54岁女子，则被发现向无执照的赌博业者下注。

警方在这次行动中起获约6200元现金、六台手机和赌博用具。针对八人的调查目前仍在进行中。

另外，卫生科学局也起获了三个电子烟和相关零件，一名28岁男子事后在烟草法令下协助调查。

根据烟草法令，进口、分销或销售电子烟及相关配件都是违法的。一旦罪成，初犯者可面对最高1万元罚款、坐牢最长六个月，或两者兼施；重犯者可面对最高2万元罚款、坐牢最长12个月，或两者兼施。非法购买、使用和持有电子烟者也可被罚款最多2000元。

根据赌博管制法令，任何参与非法赌博活动者，一旦罪成可被罚款不超过20万元，或被判坐牢长达五年；而向无执照赌博业者下注者，可被罚款高达1万元，或被判监禁长达六个月，或两者兼施。

警方强调，当局将继续打击各类犯罪活动，违法者将依法严处，并提醒公众远离任何形式的非法赌博活动。