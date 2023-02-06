【国会】家长或可使用儿童培育户头 支付学生托管费用

（早报讯）政府正认真考虑让家长使用儿童培育户头的款项，来支付学生托管中心的费用，并会在适当的时候提供更多详情。

协助管理国家人口及人才署的总理公署部长兼财政部及国家发展部第二部长英兰妮，星期一（2月6日）书面答复盛港集选区议员林志蔚的提问时指出，许多家长反馈，希望能使用儿童培育户头（Child Development Account，简称CDA）的款项支付学生托管中心的费用。

英兰妮说，当局正在认真考虑这项提议，并会在适当的时候提供更多详情。

她指出，低收入家庭也可以获得其他经济援助。社会及家庭发展部为他们提供每月最多290元的补贴，可抵消高达98%的托管中心费用，以及可用于抵消入学注册费用的一次性补贴（最多400元）。

目前，儿童培育户头款项不能用于“选择性增益活动”上，林志蔚也询问有关“选择性增益活动”的标准。

英兰妮答复说，家长可用儿童培育户头的款项支付孩子的教育和医疗费用，包括幼儿园等方面的开销。幼儿园在策划课程内容时，得参考幼儿培育署的全国框架，创造适合儿童全面发展的学习课程。

她说：“我们得确保儿童培育户头用于幼儿园的费用和其他相关开销，如校服和书本等。因此，款项不能用于幼儿园课程以外的选择性增益活动。”