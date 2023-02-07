调查：六成亚太消费者有意五年内 改用混合动力汽车

（早报讯）一项全球调查显示，电动车等较环保车款在全球和亚太区越来越受消费者欢迎，其中六成的亚太区消费者有意在接下来五年内，改用混合动力汽车。

美国科技产品公司斑马技术（Zebra Technologies）去年8月至9月，对全球各地的1336人，包括汽车原始设备制造商和供应商、车队管理业者，以及有意购买或租车的消费者展开调查。亚太区的受访者占350人，他们来自大中华区、日本、印度和韩国。

这项调查发现，亚太区方面，60％的受访者打算在接下来五年内，购买混合动力汽车。85％的消费者会选择购买或租用更可持续与环保的车款，在千禧世代的受访者中，就有多达92％认为这一点将是他们的首要考量。

同时，多数的消费者也希望汽车的制造过程能更透明。每10名千禧世代的消费者中有超过八人认为，他们有必要知道更多关于汽车制造商的信息，以及自己将购买的汽车是如何制造的，包括车子是否使用可持续的零件和原材料等。

随着电动车的需求持续增长，全球受访的汽车原始设备制造商和供应商中，有68％的业者在制造电动车方面，仍面临挑战。不过，76％的受访业者意识到公司必须积极推动数码化转型，因此计划在未来五年内，加强对新科技的投资，通过采纳3D打印技术和供应链管理方案等，提高公司的运营效率。

斑马技术亚太区垂直行业解决方案主管陈益仁说，这项调查显示，消费者和车队管理业者一致认为，汽车领域应着重于提升汽车的安全性、提供更便利的服务、改善端对端供应链基础设施，以及让消费者有更多机会根据自身喜好定制车子。

他指出，电动车在亚太区和全球范围内越来越受欢迎，相关业者必须积极投资安全技术、建立完善的基础设施，才能满足消费者不断变化的需求。