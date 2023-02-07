（早报讯）投资者谨慎留意美国联邦储备局的后续行动，华尔街隔夜股市星期一（2月6日）收低。

纳斯达克指数下跌1％，标普500指数下滑0.61％，道琼斯工商指数横摆，微跌0.1％。

新加坡海峡时报指数星期一横摆，微涨1.64点或0.05％，收报3385.93点。

本地股市星期二（7日）开盘可关注个股：

*新电信（Singtel）、海湾能源开发公司（Gulf Energy）和亿旺先进资讯服务（AIS）已开始在泰国曼谷建设一个新的数据中心，该数据中心计划于2025年开始商业运营，完工后的总容量为20兆瓦（MW）。他们的合资公司GSA将负责这个数据中心的运营。

*华侨银行（OCBC）委任集团行政总裁黄碧娟为执行董事。

*得益于投资组合的租用率上升和新收购资产的贡献，凯德印度信托（CapitaLand India Trust）截至去年12月底的2022下半财年每单位派息同比增加9％至新元3.91分，全年每单位派息增5％至8.19分。信托将在3月6日派息，股票注册截止日期是2月27日。

*宝德新加坡（Boustead Singapore）提出自愿无条件收购献议，将以每股90分收购它在宝德项目（Boustead Projects）不持有的所有股份，有意将后者私有化。截至2月6日，宝德新加坡共持有宝德项目约54.87％股权。

*惠胜置地（Hatten Land）收到索偿信（Letter of Demand），要求偿还2300万美元（3052万新元）。

*家具制造商高大（Koda）发出盈利预警，披露截至去年12月底的2023上半财年盈利显著降低。

*豪华跑车分销商EuroSports Global宣布，旗下子公司Scorpio Electric已于2023年2月2日在中国深圳成立全资子公司，注册资本为8万5000美元（约11万2600新元）。