本地股市周二早盘跌0.25％

（早报讯）投资者权衡美国联邦储备局下来加息行动，本地股市星期二（2月7日）早盘先升后跌，海峡时报指数截至中午报3377.60点，下滑8.33点或0.25％。

亚太股市表现不一，悉尼和吉隆坡股市各跌0.4％和0.74％。香港的涨幅最显著，达1.03％，上海、深圳、首尔和东京的股市涨幅介于0.13％至0.51％。

如市场预期，澳大利亚中央银行星期二宣布加息25基点。辉立nova分析师萨赫德瓦（Priyanka Sachdeva）说，亚洲投资者除了关注澳洲央行的利率决策，同时也受到联储局官员即将发表言论所左右。喜忧参半的美国经济数据和迫在眉睫经济放缓使股市缺少反弹的机会。

海指早盘最高3397.32点，最低3375.87点。全场交易量7亿5800万股，交易值5亿9811万元，上升股262只，下跌股214只。

跌幅最显著的海指成份股是吉宝数据中心房地产信托（Keppel DC REIT），下跌4.7％至2.03元。

个股消息方面，宝德新加坡（Boustead Singapore）星期一闭市后提出自愿无条件收购献议，将以每股90分收购它在宝德项目（Boustead Projects）不持有的所有股份，有意将后者私有化。宝德新加坡共持有宝德项目约54.87％股权。

宝德项目和宝德新加坡的股价开盘飙涨逾10％，涨幅截至中午有所缩窄。宝德项目和宝德新加坡各报0.9元和0.855元，上涨7.14％和3.64％。

银河—联昌（CGS-CIMB）分析师王康权看好上述收购交易。他认为，宝德新加坡拥有强劲净现金流和资本需求也极低，让宝德项目借助来推动下一阶段的增长。另外，现有收购价对宝德新加坡更有利，该行对宝德项目的重估净资产值（RNAV）目标预估是1.79元，意味着收购价折扣50％。