【国会】建国总理李光耀百年冥诞 政府社区将举办纪念活动

（早报讯）今年是建国总理李光耀百年冥诞，政府会举办一系列活动，包括推出纪念币。好些社区组织也希望通过活动向他致敬，政府会同这些组织合作，协调这方面的工作。

人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生星期二（2月7日）在国会答复波东巴西区议员司徒宇斌的口头询问时说，作为新加坡的建国总理，李光耀在我国的历史上占有特殊的地位。

今年9月16日是李光耀的百年冥诞，一些政府机构将举办相关活动。国家文物局会在国家博物馆举办展览，叙述我国建国先贤带领人们经历的重要历史里程碑。

国家公园局则会举办绿化之旅60周年的纪念活动。植树运动在1963年由时任总理的李光耀掀开序幕，他当时在花拉圈种下一棵黄牛木，从此开启本地的绿化工作。新加坡金融管理局则会推出纪念币。

社区方面，不少商业领袖、基层组织、学术界以及媒体业代表也打算举办活动向李光耀致敬。除了纪念他的理想以及对我国的贡献，也希望加深新加坡青年对他的认识，尤其是在李光耀卸下内阁职务时，年纪尚小或还没出生的年轻人。

他们提出的建议包括探讨李光耀历史遗产的研讨会、受他功业和价值观启发的刊物，以及能够加深新一代新加坡人认知的活动。

教育向来是李光耀最关心的课题之一，一些商业领袖提议设立基金资助教育项目。

陈诗龙说，政府正同各方协调这些工作，当局也欢迎这些由基层发起的活动以及背后的精神。

“纪念李光耀百年冥诞的活动应该提醒着我们，他所坚守的价值观，以及他和其他建国先辈为之奋斗的理想。通过这些活动，我们希望新一代的新加坡人能深受启发，延续建国和立国一代的建国工作。”