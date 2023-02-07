国大研发智能鞋垫 盼减少滑倒、绊倒和跌倒工伤事故

（早报讯）滑倒、绊倒和跌倒是2022年上半年严重工伤事故的主要肇因，许多意外原可避免发生。新加坡国立大学研发出一款智能鞋垫，能通过内置传感器，实时监测到穿鞋者的行动数据，包括是否失去平衡跌倒或从高空坠落。

这款可随时换到不同鞋子上使用的智能鞋垫，内置压力传感器和惯性测量单元（IMU）传感器。鞋垫能够采集身体移动过程中产生的足底压力和足部惯性数据，然后通过分析判断是否发生滑倒、绊倒和跌倒意外，并就此发出警示。

智能鞋垫所收集到的数据，会通过蓝牙传送到手机应用上，再传送到公司电脑系统，管理层可通过电脑掌握员工状况。适用的领域包括需要员工常走动的建筑、海事、制造、运输和仓储行业。

以国大医疗健康创新与科技研究院院长林水德教授为首的研发团队，和隶属国大的起步公司柔感应（FlexoSense）合作打造智能鞋垫，未来有望作为商品推出市场。鞋垫使用3D打印，可根据使用者脚尺寸大小量身定制。

虽然无法完全防止工作场所滑倒、绊倒和跌倒意外发生，但林水德指通过数据分析，使用智能鞋垫的公司，可鉴定高风险地区及采取预防措施。

柔感应执行总裁谢丽萍星期二（2月7日）在媒体汇报会上说，工伤事故除了影响生产力，也导致公司成本增加，如须支付医药费等。他们相信智能鞋垫可协助减少严重事故，从而节省开销。

智能鞋垫研发项目入围2021年智能港口挑战决赛，并获得新加坡海事及港务管理局奖金。研发团队去年底已在一批海事人员身上进行小规模测试，目前正处于验证概念最后阶段。

人力部去年8月至10月展开为期九周的执法行动，对558家没有采取行动防止员工发生滑倒、绊倒和跌倒事故的公司，开出232张销案罚单和12张停工令。最常见的违规例子，包括在评估风险时没发现滑倒、绊倒和跌倒的潜在危害，因而没有采取纠正行动；地面问题如地砖不齐、湿滑等，及员工没穿上合适防意外的鞋子。