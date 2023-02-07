【国会】高庭裁决警员进行不法逮捕事件 总检察署正研究是否提出上诉

（早报讯）针对上个月高庭对警员进行不法逮捕的判决，总检察署正研究是否要提出上诉许可的申请，以确保警方在执法时能获得合理且公平的对待，维持其公信力。

内政部长兼律政部长尚穆根星期二（2月7日）在国会答复两名议员的口头询问时强调，对警方执法行动进行不公的批评，不仅会损害公众对警察的信任，致使公众对警察抱着怀疑、与之为敌的态度，更会出现防御性执法（defensive policing）的现象。

如此一来，执勤警察为避免被过度解读或面对不公平的批评，选择尽量少做。这最终将危害我国的安全，影响警员在未来的执法行动。

一名男子因不满警员以他疑似精神失常为由，起诉两名警员对他进行不合法逮捕，部分指控获高庭判胜诉。高庭法官裁定其中一名警员谎称男子案发时“喃喃自语”，不合法地将他逮捕，男子可获得2万元赔偿。

根据法官在1月19日的书面判词，男子马杰成（音译）因在新达城乱摸四岁男童的头而被男童母亲投诉。两名警员赶抵现场查问马杰成时，后者看似精神不正常而被逮捕扣押，并送至心理卫生学院接受精神检查。

尚穆根指出，警察执法时必须分秒必争，在有限的信息下当机立断。因此在事情发生后，才事后孔明地批评警员的一举一动，是不切实际的。只要出发点是善意的，警员执法时就应被赋予足够的自由度做出判断。