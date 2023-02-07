贿赂8000元取得合约 清洁公司老板被判监

（早报讯）为了取得食品大楼的清洁合约，清洁公司老板唆使另外两家公司提交高额报价单，以抬高自己公司得标的几率，甚至获知大楼负责人欠下阿窿债务后，以贷款的方式贿赂对方8000元，再指示员工做假账，把贿款伪造成给老人院或孤儿院的捐款。

被告吴成豪（译音，47岁）案发时是Perfection General Services私人有限公司的老板，公司主要为工业大楼或住宅区提供清洁服务。

他星期二（2月7日）承认其中三项抵触防止贪污法令的控状，法官将其余三项纳入考虑后，判他坐牢三个月又五周。

案情显示，位于海军部街食品生产设施FoodXchange在2020年中旬为大楼的清洁工作招标，被告的公司当时提交每个月4万4550元的报价。

为了让自己的公司得标，被告拉拢另外两家清洁公司的老板，让他们帮忙提交高额的报价单，以提高自己公司的得标机会。

两家公司老板没有打算竞标，却答应帮被告得标，因此分别提交每月4万9500元和4万7300元的报价。

另外，被告得知大楼负责人惹上大耳窿，答应借出8000元帮负责人还债，换取对方帮忙被告公司取得合约。

为了掩人耳目，被告事后指示职员做假账，在账目中将这笔支出记录为给老人院或孤儿院的捐款。

大楼的管理委员会后来收到五份报价单，尽管其中一家公司的报价低于被告的公司，但收了贿款的负责人积极向委员会推荐被告的公司，最终让被告的公司得标。

除了这起贿赂案，被告也贿赂黄金坊负责人，以取得清洁合约。

当时原本负责黄金坊清洁工作的承包商，在2018年向负责人表明不会续约。

负责人告诉被告，称他可以帮被告的公司取得这项合约，以及帮忙处理相关问题和手续，前提是被告每月需支付他500元贿款。

被告答应对方提议，并按对方的建议提交报价单，最终在2020年8月取得为期一年的合约。被告事成后支付负责人1000元作为报酬，并指示职员将这笔支出记录为交通津贴费。

贪污调查局在2019年7月接到匿名举报后，对此展开调查，并于2021年1月逮捕被告。