亚太股市涨跌不一 海指星期二跌0.15％

（早报讯）投资者持观望态度等待更多消息的出炉，亚太股市星期二（2月7日）在谨慎的市场情绪中涨跌不一，本地股市的海峡时报指数收盘小跌5.09点或0.15％，闭市报3380.84点。

美国纽约隔夜股市三大指数星期一（2月6日）下跌0.10％至1.00％。上海、深圳、香港和首尔股市星期二回升0.29％、0.36％、0.36％和0.55％，东京微跌0.03％，悉尼股市星期二下跌0.42％。

法新社报道香港当地交易员指出，恒生指数是在连跌三天后回升，市场等待美国联邦储备局主席鲍威尔较后于美国星期二的演讲。

锦棠资产管理公司首席执行官黄建锝接受《联合早报》访问时说：“由于联储局可能结束紧缩政策与强劲的服务和就业数据所带来的不同信号，投资者基本上保持观望。再加上中美之间地缘政治紧张局势的加剧，以及中国的重新开放，许多人正在等待本周晚些时候美国政策制定者发出的信号。”

本地股市星期二整体交易量计14亿3000万股，交易总值达12亿1000万元。全场上升股298只，下跌股235只。

30只海指成份股当中，15只股价下跌，八只股价上涨，七只持平。三只本地银行股皆小幅上涨，胜科工业（Sembcorp Industries）股价涨2.22％至3.68元，是涨幅最大的成份股，股价目前处于2015年10月以来最高位。吉宝数据中心房地产投资信托（Keppel DC REIT）股价跌3.76％至2.05元，是跌幅最大的成份股。