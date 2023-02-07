新加坡Lolla餐馆主厨施玉安 荣获2023年“亚洲最佳女厨师奖”

（早报讯）新加坡的Lolla餐馆主厨施玉安（Johanne Siy）荣获2023年"亚洲50最佳餐馆"（Asia's 50 Best Restaurants）所颁发的"亚洲最佳女厨师奖"（Asia's Best Female Chef Award）。

这是新加坡餐馆女厨师首次获得这个奖项。该奖项旨在表彰餐饮界女性代表，成绩由“亚洲50最佳餐馆”评审委员会的300多名成员投票选出。

2023年"亚洲50最佳餐馆"颁奖典礼将于3月28日在新加坡举行。该奖项步入第10年，今年颁奖礼别具意义，是自2019年以来首次复办实体形式。

施玉安2020年8月担任Lolla餐馆主厨，餐馆走地中海风味路线，她经常以独特风格和食材组合给食客带来惊喜。

记者问她得奖心情，施玉安告诉《联合早报》：“我还没有想到怎么庆祝，非常感谢大家对我的支持和喜爱。我觉得目前餐馆推出的品尝菜单（tasting menu），展现了我的烹饪理念，以时令食材呈现美味，做菜从心出发。”

半路出家追求烹饪梦

施玉安是菲律宾华裔，算是半路出家，2003年大学毕业后来新加坡工作，于消费品巨头宝洁（P&G）担任区域行销工作。后来为了追求烹饪梦，毅然放弃稳定工作转行，到美国烹饪学院深造，毕业后于美国知名餐馆Cafe Boulud和Le Bernardin工作。她也在不同精致餐馆累积经验，如丹麦的Noma、瑞典的Faviken和新加坡的Andre餐馆。

曾获得亚洲最佳女厨师称号的厨师包括：日本厨师庄司夏子（2022年）、在上海掌厨的谭绮文（2021年）、韩国厨师赵希淑（2020年）等等。