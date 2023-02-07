【国会】沈颖：国人不单靠拥屋满足退休需求 公积金也提供终身入息

（早报讯）新加坡人不单单靠拥屋来满足退休需求。公积金制度在允许人们动用普通户头存款购屋的同时，规定公积金存款不能全数用于购屋，并通过公积金终身入息计划，让年长者即使不卖屋也能获得终身的现金入息。

针对前进党称组屋价值会随房契减少而下跌，影响人们的退休保障，国家发展部兼外交部高级政务部长沈颖星期二（2月7日）在国会辩论公共住屋动议时澄清，帮助新加坡人实现拥屋梦和获得退休保障，都是政府的重要目标。

我国组屋政策和公积金政策因此紧密相连。沈颖说，拥有可以终生居住的组屋，对确保退休保障非常重要，因为这能保证退休者有一个家，无须租屋。退休者也能通过出租房间、出租整个单位或屋契回购计划，填补生活开支。这是政府允许人们动用公积金普通户头存款来购屋的原因。

然而，新加坡人不是单靠拥屋来满足退休需求。公积金政策的重点在于帮助个人通过公积金终身入息计划（CPF Life）获得终身的现金入息。

沈颖强调，公积金存款不能全数用于购屋。公积金特别户头的存款受到保护，随着人们年龄增长，所缴交的公积金也更多地流入特别户头，而不是普通户头。

沈颖以华语发言时也说：“公积金制度，本来就是为了同时实现居者终身有其屋，外加年迈时可享有终身每月入息而设计的。”